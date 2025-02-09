Хронологія війни — день 1082: бої за Торецьк та вибухи в Криму

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 9 лютого. На 1082-й день вторгнення Росія запускає БПЛА, але вибухи лунають в окупованому Криму.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1082 дні. Загарбники посилили атаки на Покровському та Курському напрямках, а за Торецьк продовжуються активні бої.

Як проходить 1082-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій і зведення за останню годину — всі ці та інші військові новини 9 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Дуже багато безпілотників сьогодні в небі над Україною. Моніторингові канали нарахували в повітрі 45 російських БПЛА в різних регіонах. Серед них є як ударні безпілотники, так і дрони-приманки.

00:00 Два потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі, на тлі цього у різних містах півострова почали відключати вуличне освітлення.

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З ситуацією в Україні 6 лютого можна ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 1079: пів року від початку Курської операції та можливий новий наступ ЗСУ під Суджею

Про новини та події 7 лютого "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1080: ЗСУ наступають у Курській області та навчилися збивати КАБи

Про те, що відбувалося 8 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1081: Росія атакує "Шахедами", а Зеленський готує переговори з Трампом