Хронологія війни — день 1081: Росія атакує "Шахедами", а Зеленський готує переговори з Трампом

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 8 лютого. На 1081 день вторгнення Росія заявила про нібито захоплення Торецька та продовжує атакувати територію України БПЛА.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1081 день. На сьогодні ситуація на полі бою напружена, становище на фронті змінюється дуже динамічно.

Як проходить 1081-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину — всі ці та інші військові новини 8 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 У Ростові-на-Дону в РФ гримлять вибухи. Попередньо, місто атаковане ударними БПЛА, росіяни скаржаться на "гучні звуки".

01:00 У Києві чутно вибухи, протиповітряна оборона працює по ворожому безпілотнику.

00:00 Україна перебуває під масованою атакою російських дронів, зокрема вибухи вже чули у Києві, Дніпрі, Запоріжжі.

Карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта DeepState, де йдуть бої у Курській області 08.02.2025

Де Торецьк на карті бойових дій DeepState 08.02.2025

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Про те, що відбувалося 5 лютого, читайте у трансляції: Війна – день 1078: темпи боїв уповільнюються, але під Покровськом все ще "гаряче"

З ситуацією в Україні 6 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1079: пів року від початку Курської операції та можливий новий наступ ЗСУ під Суджею

Про новини та події 7 лютого "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1080: ЗСУ наступають у Курській області та навчилися збивати КАБи