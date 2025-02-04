Війна — день 1078: темпи боїв уповільнюються, але під Покровськом все ще "гаряче"

Оперативно про головне за добу

Темпи бойових дій на фронті продовжують сповільнюватися, хоч у деяких місцях росіяни продовжують відчайдушно штурмувати позиції ЗСУ. Минулої доби сталося 80 бойових зіткнень, що значно нижче показників за останні місяці. 32 бойові зіткнення сталися на Покровському напрямку, який залишається ключовим для загарбників. Крім того, гарячими залишаються Торецьке та Курське напрямки. При цьому, за даними південнокорейської розвідки, війська КНДР дійсно були відведені в Курській області через великі втрати й нині не беруть участь у боях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 3 лютого. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Вибухи чули біля Дніпра та у Києві. Також повідомлялося про наближення дронів до Черкас та про їх переліт до Вінницької області.

00:00 Близько двох десятків російських БПЛА помічені над територією України, основні групи прямують у бік Черкаської області, а також знаходяться в межах Сумської.

Ситуацією в Україні 2 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1075: окупанти втрачають тисячі солдатів на фронті, але будують нові плани на Куп’янськ

Про новини та події 3 лютого "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1076: обстріл мирних міст та ліквідація знаменитого сепаратиста Армена "Горловського" в Москві

Про те, що відбувалося 4 лютого, читайте у трансляції: Війна — день 1077: росіяни тиснуть під Покровськом і атакували Ізюм