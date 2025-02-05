Росіяни скинули вибухівку з дрона на мирних жителів у Херсоні, є постраждалі

Постраждалих госпіталізовано

Росіяни регулярно б'ють по місту Херсон, атакуючи мирних жителів. Рано вранці у середу, 5 лютого, близько 5:30 четверо херсонців потрапили під атаку ворожого безпілотника.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він уточнив, що чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Крім того, у старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки. Постраждалих госпіталізовано, їм надають всю необхідну медичну допомогу.

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Згодом стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок цього скиду росіянами вибухівки з дрона. У 36-річного чоловіка мінно-вибухова травма, уламкові поранення, переломи. Ще один чоловік, 47 років дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Він перебуває у лікарні.

Як повідомляв "Телеграф", 4 лютого, у місті Ізюм Харківської області пролунав потужний вибух — росіяни вдарили по мирному населенню з комплексу "Іскандер-М". Загинуло щонайменше п’ять осіб, серед яких сестри 18-ти та 19-ти років. Старша з дівчат була вагітною, а в другої залишився малолітній син.