Россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирных жителей в Херсоне, есть пострадавшие

Пострадавшие госпитализированы

Россияне регулярно бьют по городу Херсон, атакуя мирных жителей. Ранним утром в среду, 5 февраля, около 5:30 четверо херсонцев попали под атаку вражеского беспилотника.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он уточнил, что мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывную травму и обломочные ранения. Кроме того, у старшего пострадавшего также открытый перелом голени. Пострадавшие госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Впоследствии стало известно еще о двух пострадавших в результате этого сброса россиянами взрывчатки из дрона. У 36-летнего мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения, переломы. Еще один мужчина, 47 лет, получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Он находится в больнице.

Как сообщал "Телеграф", 4 февраля, в городе Изюм Харьковской области раздался мощный взрыв — россияне ударили по мирному населению из комплекса "Искандер-М". Погибли не менее пяти человек, среди которых сестры 18-ти и 19-ти лет. Старшая из девушек была беременной, а у второй остался малолетний сын.