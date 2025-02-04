Под ударом – предприятия. Черкассы массированно атаковали дронами (фото)

Спасатели до сих пор работают над ликвидацией пожара

На трех частных предприятиях в Черкассах возникли пожары в результате массированной атаки российских дронов в ночь на 4 февраля. Этой ночью силы ПВО уничтожили двенадцать вражеских "Шахедов" в воздушном пространстве региона.

Несмотря на успешный перехват большинства целей, без последствий не обошлось. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в своем телеграмм-канале.

По его словам, спасатели по-прежнему работают над ликвидацией пожара на одном из пострадавших объектов. Специалисты ГСЧС прилагают максимум усилий для скорейшего укрощения огня и предотвращения его распространения на соседние территории.

По предварительной информации, в результате ночной атаки никто из людей не пострадал. Специалисты проводят детальное обследование территории города для установления точного размера материального ущерба, нанесенного российскими беспилотниками. Окончательная оценка нанесенного ущерба будет обнародована после завершения всех необходимых проверок и обследований пострадавших объектов.

Ранее сообщалось, что ночью около 3:00 в Черкассах прогремели взрывы, а в Киеве была слышна работа ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на днях россияне массированно атаковали несколько областей Украины баллистикой и крылатыми ракетами. Под атакой находились, по меньшей мере, четыре региона Украины.