Война — день 1077: россияне давят под Покровском, но замедляются в других местах

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия на фронте продолжаются, а россияне по-прежнему пытаются прорваться на Покровском направлении, которое уже много недель является для них основным. Всего там за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений из 94. Кроме того, горячими остаются Торецкое и Купянское направления. Несмотря на некоторое замедление боев, в некоторых местах россиянам из-за превосходства в живой силе удается продвигаться. Однако сражения против захватчиков проходят не только на линии фронта, но и в глубоких тылах, где украинские спецслужбы продолжают устранять пособников российского режима.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 2 февраля. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Россияне запустили БПЛА с севера, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

00:00 США возобновили поставки оружия Украине, пишет Reuters. После смены власти в стране произошла непродолжительная пауза в передаче американского оружия, однако сейчас этот процесс идет, как и прежде.

О том, что происходило 1 февраля, читайте в трансляции: Война — день 1074: новая массированная атака России и убийство военного ТЦК

Ситуацией в Украине 2 февраля можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1075: оккупанты теряют тысячи солдат на фронте, но строят новые планы на Купянск

О новостях и событиях 3 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1076: обстрелы мирных городов и ликвидация знаменитого сепаратиста Армена "Горловского" в Москве