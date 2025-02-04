Війна — день 1077: росіяни тиснуть під Покровськом, але сповільнюються в інших місцях

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії на фронті продовжуються, а росіяни, як і раніше, намагаються прорватися на Покровському напрямку, який вже багато тижнів є для них основним. Загалом там минулої доби сталося 27 бойових зіткнень із 94. Крім того, гарячими залишаються Торецьке та Куп’янське напрямки. Попри деяке уповільнення боїв, у деяких місцях росіянам через перевагу в живій силі вдається просуватися. Проте битви проти загарбників відбуваються не лише на лінії фронту, а й у глибоких тилах, де українські спецслужби продовжують усувати пособників російського режиму.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 лютого. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Росіяни запустили БПЛА з півночі, у низці областей оголошено повітряну тривогу.

00:00 США відновили постачання зброї Україні, пише Reuters. Після зміни влади в країні відбулася нетривала пауза у передачі американської зброї, проте зараз цей процес триває, як і раніше.

Про те, що відбувалося 1 лютого, читайте у трансляції:Війна — день 1074: нова масована атака Росії та вбивство військового ТЦК

Ситуацією в Україні 2 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1075: окупанти втрачають тисячі солдатів на фронті, але будують нові плани на Куп’янськ

Про новини та події 3 лютого "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1076: обстріл мирних міст та ліквідація знаменитого сепаратиста Армена "Горловського" в Москві