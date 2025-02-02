Війна — день 1075: окупанти втрачають тисячі солдатів на фронті, але будують нові плани на Куп’янськ

Оперативно про головне за добу

Темпи російського наступу продовжують поступово сповільнюватися, а минулої доби сталося 104 бойових зіткнення. 39 із них відбулося на Покровському напрямку, проте Куп’янське та Лиманське теж залишаються гарячими. Масштаби бойових дій призводять до того, що загарбники зазнають величезних втрат — на одному лише Покровському напрямку за попередній місяць було вбито та поранено понад 15 тисяч росіян. Водночас російське керівництво все ще має довгострокові плани щодо захоплення нових територій України, а тому аналітики роблять висновки, що незабаром війна не закінчиться.

00:00 У ДСНС повідомляють, що до 11 людей збільшилася кількість загиблих після обстрілу у Полтаві, оскільки один із постраждалих помер у лікарні. 16 постраждали, з них – 4 дитини. Врятовано 22 особи.

Ситуацією в Україні 30 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1072: просування росіян у Великій Новосілці та нічні обстріли

Про новини та події 31 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1073: росіяни тиснуть біля Покровська, поки горять їхні нафтобази

Про те, що відбувалося 1 лютого, читайте у трансляції:Війна — день 1074: нова масована атака Росії та вбивство військового ТЦК