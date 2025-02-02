"Заяви Арестовича і Безуглої — це шлак-контент": інтервʼю з "Енеєм" з роти ударних безпілотників

Про еволюцію війни, використання ШІ, розробку диспетчеризації дронів LEVITATION, вбивство Сергія Нігояна, страти українських полонених, недолугі заяви Арестовича і Безуглої – в інтерв'ю Максима Білого (псевдо "Еней") в межах програми "Лінія спротиву" видання "Телеграф".

Автоматизація війни

Власна розробка LEVITATION

— Якось я приїхав з групою у Часів Яр, дивився і не міг зрозуміти: жодних РЕБів не було потрібно — наші дрони самі падали. Навіть у піхотному підрозділі відчував більше злагодженості. Така проблема була не лише у нас, а по всьому фронту. Одна з причин виникнення LEVITATION — відсутність взаємодії FPV та екіпажів.

Система LEVITATION покликана вирішити проблеми з диспетчеризацією і втратою FPV-дронів: ти обираєш канал, інші пілоти бачать, які з каналів зайняті, а які вільні. Задача № 1 – брати найгарячіші точки, бо саме в них це критично.

До впровадження у смугах рота втрачала до 20% дронів через "дружнє перебиття" відеосигналу. Після ця цифра — 0. На рівні ОСУВ — це зекономлені сотні мільйонів, успішно виконані місії, спалений ворог, бо є координація екіпажів і дрони долетіли до цілі.

Проблема мілітарних проєктів

— Проблема мілітарних проєктів у тому, що ти не можеш їх рекламувати. Жодний Facebook чи Google Adwords тут не допоможе. Розповсюджується лише між собою. Вже після того, як у нас був успіх на одному напрямку, до мене звернулись інші підрозділи: "Давайте вже застосуємо систему по всій смузі".

"Еней" та журналістка Вікторія Кушнір

Коли ми зробили першу версію, то прийняли її на рівні роти — використовували як журнал подій. Це додало роботи для пілотів, але потім багато моментів переосмислював, доробляв. З проєктом мені допомагали двоє друзів з ІТ. Першу версію запустив на Куп’янському напрямку: взяв одну ділянку, зібрав всі екіпажі і ми полетіли. Деякі основні бригади почали їх застосовувати. Вони поїхали на Запорізькій напрямок. Програма запрацювала в одному місці, в другому…

У нас безпілотні системи, і всі вважають: "я взяв полетів, а якщо впав, то впав". А якщо твій дрон десь не долетів і впав на наші позиції? Коли ти летиш, то бронюєш канал, і ти не можеш забронювати його на три години. Ми на таких відстанях працюємо… Це казочки, коли розповідають, що дронами літають на 50 км.

Використання штучного інтелекту на війні

— Ми приречені на розвиток і використання штучного інтелекту у військовій справі. Chat GPT — це проста модель, але його робота залежить від мережі, однак уже багато різних пристроїв, той самий Google Pixel, який використовує модель без інтернету.

Коли це піде, там просто нескінченне поле для творчості: зараз і так вже є система навчання, але ти вже можеш аналізувати купу різних факторів і думати, що з цим робити: кого ти можеш вбивати, а кому щось повідомляти. Впевнений, що найближчим часом це будуть застосовувати широко і в Україні.

Генезис української ідеї

"Голосом народу говорить Бог"

— Революція Гідності для мене – про справедливість. Якщо згадати ланцюжок подій: студенти б розійшлись в той же день, але чомусь їх треба було показово покалічити та показати силу. Саме це спровокувало масштабні протести — люди вийшли з цим боротися. Далі відбулися перші вбивства, в тому числі Сергія Нігояна, який стояв з плакатом "Голосом народу говорить Бог". Тодішня проросійська влада вирішила, що може задавити протест, але цього не відбулось.

Сергій Нігоян, убитий під час Революції Гідності

Це стало стартом. На той момент ще не було анексії Криму, але на Донбасі вже певні заворушення відбувались. Були фактори мови, багато векторів про те, що ми брати-сестри й повинні жити дружно. Для мене це стало відправною точкою.

Росія зникне, коли зійде українське сонце

— "Росія зникне, коли зійде українське сонце" – вислів, який приписують Джохару Дудаєву (1-му Президенту Чеченської Республіки Ічкерія. — Ред.), пророчий. Сонце — чітке визначення, що таке Україна. Багато хто сприймає Україну, як мультилінгвістичну країну, де існує багато народів. Хай вони живуть, але поважають Україну, її цінності, культуру та мову.

На війні тримає можливість довести не лише собі, а, можливо, і всьому світу, що справедливість існує. Якщо ми цього не зробимо — весь світ загине. Ті, хто заплющить очі на те, що у нас відбувається, або скаже "ну, не змогли", — це буде і на їхніх руках. Я і до війни вважав себе принциповою людиною, але мої принципи загострились при першому виході на фронт. Відчуття справедливості стало критичним.

Про полонених

Арестович і Безугла: хайп на війні шкодить Україні

— Нещодавно Олексій Арестович і Мар'яна Безугла прокоментували страту п’ятнадцяти українських полонених, мовляв – це (поведінка бійців. — Ред.) ганебно.

Я вважаю, такі люди, як Арестович, Безугла не мають морального права давати оцінку тому, що відбувається на фронті. Як людина може повчати військовослужбовців, не бувши там? Це шлак-контент, побудований на хайпі болючих для нашої країни тем. Гордон виступає з тезами "перемога до кінця року", потім я чую те саме від звичайних людей, які нічого не тямлять у бойових діях. А перемоги немає, війна не закінчилась, люди депресують – так країна втомлюється від війни. Коли хтось дискредитує Україну, українських військових — це не про свободу слова.

Стріляти, різати голови полоненим нам не притаманно

— Одна з відмінностей українців: нам не притаманно стріляти в полонених, вбивати їх, різати їм голови, як це роблять росіяни. Попри знищення рідного міста Бахмута, як такої ненависті у мене до росіян немає.

Попри емоційну складову і бажання помсти, але коли полонений лежить без зброї, проявляти якусь агресію… Мені здається, її у нормальної людини в принципі не має бути. Одна справа, коли хтось по тобі стріляє і чинить опір, інша — коли людина без зброї і, по суті, вже переможена. Росіяни навмисно роблять показові страти для того, щоб ми ненавиділи й робили те саме.