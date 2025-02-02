"Заявления Арестовича и Безуглой — это шлак-контент": интервью с "Энеем" из роты ударных беспилотников

Об эволюции войны, использовании ИИ, разработке диспетчеризации дронов LEVITATION, убийстве Сергея Нигояна, казни украинских пленных, нелепых заявлениях Арестовича и Безуглой — в интервью Максима Белого (псевдо "Эней") в рамках программы "Линия сопротивления" издания "Телеграф".

Автоматизация войны

Собственная разработка LEVITATION

— Как-то я приехал с группой в Часов Яр, смотрел и не мог понять: никаких РЭБов не было нужно — наши дроны сами падали. Даже в пехотном подразделении чувствовал больше слаженности. Такая проблема была не только у нас, а по всему фронту. Одна из причин возникновения LEVITATION – отсутствие взаимодействия FPV и экипажей.

Система LEVITATION призвана решить проблемы с диспетчеризацией и потерей FPV-дронов: ты выбираешь канал, другие пилоты видят, какие из каналов заняты, а какие свободны. Задача № 1 – брать самые горячие точки, потому что именно в них это критично.

До внедрения в полосах рота теряла до 20% дронов из-за "дружественного перебивания" видеосигнала. После эта цифра — 0. На уровне ОСУВ — это сэкономленные сотни миллионов, успешно выполненные миссии, сожженный враг, потому что координация экипажей и дроны долетели до цели.

Проблема милитарных проектов

— Проблема милитарных проектов состоит в том, что ты не можешь их рекламировать. Никакой Facebook или Google Adwords здесь не поможет. Распространяется только между своими. Уже после того, как у нас был успех на одном направлении, ко мне обратились другие подразделения: "Давайте уже применим систему по всей полосе".

"Эней" и журналистка Виктория Кушнир

Когда мы сделали первую версию, приняли ее на уровне роты — использовали как журнал событий. Это добавило работы для пилотов, но потом много моментов переосмысливал, доделывал. С проектом мне помогали два друга из ІТ. Первую версию запустил на Купянском направлении: взял один участок, собрал все экипажи и мы полетели. Некоторые основные бригады стали их применять. Они поехали на Запорожское направление. Программа заработала в одном месте, в другом…

У нас беспилотные системы, и все считают: "я взял полетел, а если упал, то упал". А если твой дрон где-то не долетел и упал на наши позиции? Когда ты летишь, бронируешь канал, и ты не можешь забронировать его на три часа. Мы на таких расстояниях работаем… Это сказки, когда рассказывают, что дронами летают на 50 км.

Использование искусственного интеллекта на войне

— Мы обречены на развитие и использование искусственного интеллекта в военном деле. Chat GPT – это простая модель, но его работа зависит от сети, однако уже много разных устройств, тот же самый Google Pixel, использующий модель без интернета.

Когда это пойдет, там просто бесконечное поле для творчества: сейчас и так уже есть система обучения, но ты уже можешь анализировать кучу разных факторов и думать, что с этим делать: кого ты можешь убивать, а кому-то сообщать. Уверен, что в ближайшее время это будет применяться широко и в Украине.

Генезис украинской идеи

"Голосом народа говорит Бог"

— Революция Достоинства для меня – о справедливости. Если вспомнить цепочку событий: студенты разошлись бы в тот же день, но почему-то их нужно было показательно покалечить и показать силу. Именно это спровоцировало масштабные протесты – люди вышли с этим бороться. Далее последовали первые убийства, в том числе Сергея Нигояна, стоявшего с плакатом "Голосом народа говорит Бог". Тогдашние пророссийские власти решили, что могут задавить протест, но этого не произошло.

Сергей Нигоян, убитый во время Революции Достоинства

Это стало стартом. На тот момент еще не было аннексии Крыма, но на Донбассе уже определенные беспорядки происходили. Были факторы языка, много векторов о том, что мы братья-сестры и должны жить дружно. Для меня это стало отправной точкой.

Россия исчезнет, когда взойдет украинское солнце

— "Россия исчезнет, когда взойдет украинское солнце" — выражение, которое приписывают Джохару Дудаеву (1-му Президенту Чеченской Республики Ичкерия. — Ред.), пророческое. Солнце – четкое определение, что такое Украина. Многие воспринимают Украину как мультилингвистическую страну, где существует много народов. Пусть они живут, но уважают Украину, ее ценности, культуру и язык.

На войне держит возможность доказать не только себе, а, возможно, и всему миру, что существует справедливость. Если мы этого не сделаем, весь мир погибнет. Те, кто закроет глаза на то, что у нас происходит, или скажет "ну, не смогли", — это будет и на их руках. Я до войны считал себя принципиальным человеком, но мои принципы обострились при первом выходе на фронт. Чувство справедливости стало критическим.

О пленных

Арестович и Безуглая: хайп на войне вредит Украине

— Недавно Алексей Арестович и Марьяна Безугла прокомментировали казнь пятнадцати украинских пленных, мол, это (поведение бойцов. — Ред.) позорно.

Я считаю, такие люди, как Арестович, Безуглая не имеют морального права давать оценку происходящему на фронте. Как человек может поучать военнослужащих, не будучи там? Это шлак-контент, построенный на хайпе болезненных для нашей страны тем. Гордон выступает с тезисами "победа до конца года", потом я слышу то же от обычных людей, которые ничего не соображают в боевых действиях. А победы нет, война не закончилась, люди депрессируют – страна устает от войны. Когда кто-то дискредитирует Украину, украинских военных — это не о свободе слова.

Стрелять, резать головы пленным нам не свойственно

— Одно из отличий украинцев: нам не свойственно стрелять в пленных, убивать их, резать им головы, как это делают россияне. Несмотря на уничтожение родного города Бахмута, как таковой ненависти у меня к россиянам нет.

Несмотря на эмоциональную составляющую и желание мести, но когда пленный лежит без оружия, проявлять какую-то агрессию… Мне кажется, ее у нормального человека в принципе не должно быть. Одно дело, когда кто-то в тебя стреляет и сопротивляется, другое — когда человек без оружия и, по сути, уже побежден. Россияне намеренно делают показательные казни для того, чтобы мы ненавидели и делали то же самое.