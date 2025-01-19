Как не погибнуть "на нуле" – "база" от инструктора штурмового полка Дмитрия Турьяна (видео)

Учись у старожилов, готовься тщательно, изучай местность и врага — все это повысит твои шансы на выживание, советует новобранцам "Тренер"

Как выжить на фронте людям, которые мобилизовались, рассказал "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" Дмитрий Турьян (позывной "Тренер"), инструктор взвода инструкторов 210-го отдельного штурмового полка (ОШП) Сухопутных войск ВСУ, созданного на базе двух знаменитых батальонов — 210-го ОСБ "Berlingo" и 20-го ОБСП "Украина".

Страхи

— Есть три категории людей: совсем немотивированные, которые скрываются от армии; люди, которые ждут повестки и не идут; мотивированные, которые приходят самостоятельно. Вот здесь начинаются разные страхи. Люди, которые скрываются, боятся смерти и говорят "я ничего этому государству не должен", рискуют попасть в плохую бригаду, потому что не имеют желания что-то делать в армии. У тех, которые ждут повестки, главная задача — понять, чем бы они хотели заниматься в армии. Если этот человек – водитель или медик, то ему лучше идти в армию на эти должности. Добровольцы знают конкретно, куда они хотят. Они начинают каждый день слушать теорию, у них каждый день идут занятия. После этого люди понимают, подходит им больше аэроразведка или беспилотники, а возможно, кому-то больше подходит быть штурмовиком. Уже после этого люди едут на базовую военную подготовку (БЗВП. – Ред.). Ее сейчас расширили, и она длится 45 дней. По сравнению с тем, как готовили мобилизованных в начале полномасштабного вторжения, подготовка максимально изменилась.

Плохие командиры

— Всегда можно попытаться найти общий язык с командиром, который, на первый взгляд, кажется неадекватным, и достичь с ним какого-то компромисса.

Важным моментом является и самоподготовка: сейчас очень много источников в интернете, книги, боевые побратимы, которые многое видели еще с 2014 года. Если человек будет заниматься саморазвитием, то этим он повысит свои шансы на выживание. В конце концов, можно попытаться перевестись. Мы живем во времена диджитализации, и теперь переводиться можно и через приложение "Армия+".

Дмитрий Турьян, 210-й ОШП, и журналистка Виктория Кушнир

Коллективные ошибки

— Связь – надо как можно больше изучать ее и налаживать любыми способами. Это либо радиосеть, либо Starlink, либо даже какие-то жесты. Если отсутствует связь, мы можем напороться на Friendly Fire. Например, группа вышла по "серяку", но не сказала об этом смежным подразделениям, а те увидели, что что-то двигается, и туда прямо из пулемета навалили. В самом подразделении должна быть связь. К примеру, не дай Бог, есть 300-й в группе, и первое, что должны сделать ребята, это прикрыть его своим огнем, чтобы там, откуда прилетело, не могли голову поднять, а второе – это спросить разрешения у своего командира, могут ли они его эвакуировали именно сейчас.

Стрельба

– Очень много разговоров о том, как лучше стрелять – фронтально или с разножкой? Есть свои плюсы и минусы. Откуда фронтальная стрельба пошла? В 2014 году все инструкторы в большинстве своем были полицейские, привыкшие стрелять в тире. Так вести огонь удобнее и точнее, но в условиях боя мы не всегда можем поставить так ноги. Нам труднее будет поворачиваться, и при движении у нас будет колебание ствола влево-вправо. Если мы будем идти с разножкой, то стабилизируем ствол. Самая удобная и меткая позиция для стрельбы, по-моему, — с колена, потому что в позиции лежа может быть неудобно из-за амуниции на животе.

Амуниция

— Важно подстроить свою амуницию под задачи. Если стоит задача по обороне – нужно сделать дополнительные схроны для оружия, патронов, еды.

Скорее всего, не будет нужна ременно-плечевая система, потому что с ней будет неудобно. Надо выбирать, какое оружие тебе нужно для этой задачи: у многих военных есть собственное оружие, не только то, которое выдало государство.

Например, у моего побратима с позывным "Коллектор" есть винтовка Daniel Defense. Она с оптикой и идеально работает на расстоянии даже 600 метров, но на штурмы он берет не ее, а обычный "Калашмат". Потому что он более устойчив к грязи и в окопе не нужна оптика, когда "Коллектор" будет штурмовать в посадке. Важно понимать, какое оружие берешь. Если на участке нашествие дронов, то в идеале должны быть антидроновые пушки. При их отсутствии есть смысл взять какой-нибудь дробовик. Дроны можно сбивать – это тяжело, невысокий процент, но лучше что-то сделать, чем не делать ничего.

Коммуникация

— Надо знать каждого своего бойца, их имена, позывные, чем твой побратим "дышит", его сильные и уязвимые стороны. Ситуация: есть у нас линия обороны, есть группа из четырех человек, которая держит, например, правый фланг. Два человека почему-то вышли из блиндажа, и они "трехсотятся", а другие двое идут их спасать, и их тоже делают "трехсотыми" или "двухсотыми" — фланг полностью открыт и все остальные группы этого не знают. Враг заходит с правого фланга и вырезает всех. Поэтому очень важна коммуникация и слаженность между бойцами подразделений. Надо знать каждого своего бойца. Если мы знаем, что человек — сильный картограф, пусть он объясняет и планирует, как дойти и как сделать корректировку огня. Если человек — медик, то пусть занимается медициной. Люди в составе группы должны понимать друг друга, общаться на "своем языке" — будь то язык жестов, взгляда, кодового слова, которое присутствует только в их подразделении.

Слаженность

— Отсутствие слаженности – серьезная ошибка, и над этим нужно работать постоянно. Даже на восстановлении побратимы должны много времени проводить вместе. Иногда побратим может быть тебе ближе семьи. Слаженность включает в себя индивидуальную подготовку: условно, есть отделение из семи человек, из которых пять могут пробежать километр, а двое не способны. Они уже не одинаковые и работают не на одном уровне. Мы должны стараться подтянуть всех к какому-то базовому уровню. Должны быть одинаково собраны рюкзаки и аптечки, потому что, условно, по "серяку" не будет времени смотреть что и где. Надо сразу найти, что тут турникет, а тут аптечка, и что там вот так сложены окклюзийка, тампонада.

Первый выезд "на ноль"

— Когда человек приезжает на ноль, первое, что он должен сделать, — изучить местность, на которой находится. Для этого спросить побратимов, зайти, по возможности, к дронщикам и посмотреть, спросить у них: "А что на том перекрестке? А почему мы постоянно висим? Где маскированные позиции?" Нужно зарисовать себе "карту огня", где будут отражены свои позиции и вражеские.

Должно быть изображение, где и какое оружие работает: тяжелое тут, короткое там, а танк работает туда. Отметить условные ориентиры на поле боя: мы видим посадку какую-то определенную и пусть расстояние будет 400 метров от нас. Из нее начинает идти враг. Мы работаем по ним легким вооружением, например, автоматом Калашникова, у которого активная дальность стрельбы те 400 метров, но они могут откатиться на десять-двадцать метров в посадку и уже так не достанешь. Если у нас будет ориентир, что здесь точка 250 метров, то они подходят, мы начинаем атаку, и им уже некуда будет отходить, а по посадке работаем пулеметом. Надо рассчитывать расстояние в зависимости от позиций врага. Затем человек должен максимально сладится с подразделением, в которое попал.

Фокус

— Когда находишься на позиции, нужно быть максимально "на фокусе", потому подход в стиле "они далеко, сниму броню, прохожу по окопу в шортах" — такого не должно быть. Если у нас какой-то выход и нам говорят: "Да едь, там все нормально", — по возможности следует попросить дронщиков, чтобы они подняли дрон и посмотрели, не появилось ли за день на том пути чего-то нового. Может быть, мог вражеский танк подъехать. При себе лучше всегда иметь дополнительный БК и дополнительный паек. Надо понимать, сколько нужно перевязочных материалов, потому что если будет мощный обстрел, возможно, тебе не будет хватать той аптечки и придется сделать две-три общих перевязки.

Эвакуация

— К сожалению, мы не в НАТО, и за нами эвакуационный вертолет не прилетит. Надо понимать, что вас ждет во время эвакуации при ранении: у вас будет всплеск адреналина, вам будет больно, но вы будете двигаться. При необходимости вы сами должны дойти до точки эвакуации. Как только вы начали чувствовать, что устали и надо посидеть, это очень плохо. Вы должны двигаться, а для этого нужно выставлять себе короткие цели. "Я проползу десять метров, а потом еще десять".

Изучай врага

— Не всегда ты будешь воевать при своих побратимах, тебя могут отправить в другую структуру. Однако нужно со всеми познакомиться, узнать, на чем они специализируются, и если они знают, то расспросить, какой именно на этом участке враг. Иногда бывает, как у нас (в 210-м ОШП. – Ред.) в Новоселке: приехали непонятные российские дронщики, работали несколько дней, потом было видно, что там уже другая группа: садились дронами на крыши домов, ставили их в спящий режим, а когда приезжала техника, они сбрасывали дроны с крыши. Потом проходило четыре дня, и эта тактика менялась – значит, группа уехала. Это нужно учитывать.

Учись у старожилов

— Важно не бояться задавать вопросы, даже глупые: своим побратимам, инструкторам, постоянно совершенствоваться, изучать и фокусироваться на задачах, которые ставит командование. Мы должны всегда перенимать лучший опыт: зашли на позиции и видите, что там было два взвода, которые здесь уже полгода сидят, и вы зашли тоже двумя взводами на ротацию – проведите с ними определенное время, пусть они все вам все расскажут, с чем они здесь сталкиваются, чтобы вы были к этому готовы. В любой оборонительной операции наших городов было много Робин Гудских налетов благодаря тому, что местные лучше знают позиции, им известно, в каком заборе есть дыра, где какой-то подземный лаз. Так и на любой позиции есть старожилы, которые все это знают.