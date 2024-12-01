"Россия совершает геноцид без всякого раскаяния": волонтер Юрий Кисильчук о ненависти к врагу и силе украинской нации

Как единство украинцев останавливает врага, волонтерство является неотъемлемой силой сопротивления, а борьба за существование наполняет жизнь новыми смыслами — в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" рассказал волонтер, инструктор по тактической медицине учебного центра "Резервист" Юрий Кисильчук.

Единство закрывает сборы и держит армию

— Волонтерство дало понимание единства. Список потребностей огромен, подразделения ждут, время работает против нас. У всех разнятся запросы и специфика. Все зависит от направления: если запрос по медичке, есть разница, какие турникеты они используют, как они комплектуют аптечки и чем комплектуется боевой медик. Помощь важна: если бы мы этого не сделали, то у ребят не было машины или РЭБа. Знакомая медик писала, если бы мы не передали медикаменты, ей нечем было ребят лечить.

Иногда сборы очень застревают. Был запрос на авто, собрал 200 тысяч — и все встало, не знал, что с этим делать, ребята ждут. Но каждый раз находились люди ниоткуда и потребности закрывались. Мотивов каждого не знаю, но почему-то люди кучей включаются. Именно это единство закрывает сборы и дает возможность держаться армии. Я не могу этого не делать, если остановлюсь — не знаю, как спать ночью.

Документировать военные преступления

— Важно максимально документировать военные преступления, не только сухие факты, но и конкретные истории, эмоции. К примеру, Россия ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" — факт, но если ты видишь испуганных детей в крови, врачей, местных, которые в считаные минуты активизировались и пришли на помощь, это показывает гораздо более полную картину.

Очень заметна в этом отношении культура, искусство. Украинцы пишут книги, фиксируют бои, создают монументы, выставки. Борьба таким образом интегрируется в обычную жизнь.

Центр города, Майдан Незалежности, место силы, боли, революций, здесь чувствуешь энергетическое наследие, сейчас — место почитания павших защитников в российско-украинской войне.

Майдан Незалежности в Киеве. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Майдан – один из примеров нашего единства. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Майдан Незалежности — место чествования павших защитников в российско-украинской войне. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Впервые, когда пришел поставить флажок, был приятно удивлен: разные бригады в разных местах. Ко мне подошел мужчина и подсказал, в каком месте расположены флажки павших из нужной бригады. Это чьи-то родители, которые ходят и наводят порядок. Зажигают лампадки перед портретами воинов, которые больше не с нами. Это еще один из примеров нашего единства.

В Украине сильная горизонталь — общество

— Я родился в Крыму, возле Керчи, потом с родителями переехал в Алушту. Много лет вливалась пророссийская пропаганда, но на меня это не действовало благодаря воспитанию, которое дали родители. Война помогла осознать Украину и украинцев как сильную объединенную нацию. Украинцы очень многое делают! Мы по-прежнему остаемся собой, даем бой одной из сильнейших армий мира. В Украине сильная горизонталь – общество. Есть украинцы, с которыми большая честь дышать одним воздухом.

Есть и люди, которые сознательно отмежевываются от борющегося общества. Мне кажется, что ими управляет страх. Очень удобно не читать новости, не общаться с военными. Многие покупаются на это удобство. Такие люди объединяются в группы, живут жизнь, ходят на дискотеки, а война где-то там. Выбить человека из такого состояния может только реальность и травматический опыт. К примеру, "Шахед" в окно. Война рано или поздно придет к каждому.

Юрий Кисильчук и журналистка Виктория Кушнир во время интервью

Россия совершает геноцид

– К россиянам я чувствую ненависть и злобу. Они совершают геноцид, Они покалечили и убивали людей на поколение вперед. Самое ужасное, что только можно сделать в мире, — они это сделали и не раскаиватся на всех уровнях общества. Россияне видят преступления своей армии и поддерживают это.

Мне не важно, почему они это делают, что у них за режим, потому что они это сделали и это их ответственность. Нет в мире ничего, что могло бы заставить людей сделать подобное и тем более оправдать это.

Над терриконами Донбасса всходит украинское солнце

— Это экзистенциальная война за существование. Причина в том, что мы существуем. Россия хочет, чтобы мы перестали существовать. Достаточно посмотреть на города, которые были уничтожены в ноль, это убийство, тотальное истребление.

Где всходит солнце над Украиной? На Донбассе! Украина выстоит!

Свобода

— Свобода одна из очень важных для моей жизни ценностей, я ее очень люблю во всех ее проявлениях. Для меня это критически важно. Хочу иметь свободу выбирать.

Покой

— Не могу обрести покой, я бы очень хотел, но просто не могу прийти в это состояние. Неконтролируемый хаос. Происходит очень многое, на что я просто не могу влиять. Из-за волонтерской деятельности не могу на неделю отложить телефон и сказать: "Ребята, я на неделю пошел в ретрит, потому что почувствовал, что мне менталочку надо поправить". Покой для меня — это счастье, состояние, где можно хоть чуть-чуть расслабиться, но пока оно недостижимо.

Смысл жизни

— Мне импонирует концепция, что смысл жизни и состоит из его поиска. Для меня смысл сейчас в поиске и попытке достичь покоя, счастья и свободы на пути к нему. Я понимаю, что сейчас это очень тяжело, и я стараюсь прийти в это состояние. Мысль о том, что рано или поздно туда приду, меня держит и греет.