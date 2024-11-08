Как выглядит Бахмут в оккупации РФ: в сети показали впечатляющие кадры

Теперь его называют Артемовск

Украинский Бахмут уже более полугода находится в оккупации РФ. Захватчики почти сравняли город с землей, что хорошо демонстрирует последнее видео.

На кадрах, публикуемых украинским блогером, журналистом и политическим обозревателем Денисом Казанским, видно, что все здания частично или полностью разрушены.

"Как похорошел Бахмут после прихода русского мира…. Теперь россияне гордо называют эти мертвые руины Артемовск", — говорится в сообщении.

Отметим, что в сети также появились и фото разрушенного города, а на видео оккупанты жалуются на "унылый город".

Так они якобы планируют полностью снести Бахмут, чтобы построить "новый город". Однако в городе есть здания и районы, частично уцелевшие, хотя таких и не много. На кадрах видно, что пострадали даже церковные постройки.

Так, частично сохранилось здание Дома молитвы евангельских христиан-баптистов, которое находится за рекой Бахмуткой, по улице Горького, 26. В свое время здание было одним из самых красивых в городе.

Напомним, что битва за Бахмут началась с августа 2022 года. Одним из самых тяжелых периодов стала зима и начало весны 2023 года. В марте в прошлом году город практически оккупировали.

В то же время ожесточенные бои точат на Донбассе, где оккупанты почти каждый день имеют продвижение. На фронте ежедневно происходит более сотни боевых столкновений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне начали новую волну наступления в Курской области.