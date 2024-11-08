DeepState: россияне начали новую волну наступления в Курской области

Россияне применили достаточно традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП

Российские войска, похоже, 7 ноября приступили к новой волне наступательных действий на территории Курской области. Оккупанты пытаются любой ценой вытеснить украинские войска из этого региона.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, россияне начали наступательные действия в направлении населенных пунктов Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджа.

"По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной напор удалось остановить. Конечно, на этом кацапы не остановятся, и попытаются еще не раз вновь прибывшими подразделениями совершить массированные штурмы", – говорится в сообщении проекта.

Россияне применили довольно традиционную тактику – десантирование пехоты на БМП как можно ближе к украинским позициям. Это привело к большим потерям российских войск, о чем свидетельствует украинский военный "Алекс", ведущий канал "Офицер".

"На Курском направлении враг пытался провести контрнаступательные действия в районе н.п. Погребки. По возможным успехам уточняется, предварительно без значительных продвижений; но факт остается фактом — п***ы про***ли около 10 единиц техники только в районе этого села", — написал он.

Как сообщалось ранее, Deepstate 11 октября сообщил, что ситуация в Курской области еще не катастрофическая, но уже очень тяжелая. Западные же СМИ сообщали, что операция в этом регионе может оказаться под угрозой срыва и свернуться в ближайшем будущем.

Во время боев в Курской области россиянам удалось вернуть около 40% территорий, находившихся под контролем ВСУ. Не исключено, что после улучшения погоды украинцы снова услышат много новостей с этого направления.