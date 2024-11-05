Откуда на Курскую АЭС готовилось нападение? Россия разразилась новыми обвинениями (карты)

Россия заявила, что Украина якобы готовилась захватить АЭС в Курской области

Российские власти обвинили Украину в попытке захватить Курскую атомную электростанцию и устроить там ядерную аварию.

Об этом сообщили в "министерстве обороны" государства-агрессора. По их словам, Украина якобы готовила для захвата АЭС в городе Курчатов 4 механизированных, 2 десантно-штурмовых и 1 ракетную бригаду.

Там добавили, что речь идет о 20 000 военных, 27 танках, 50 единицах бронетехники, 30 единицах ствольной артиллерии и 5 единицах реактивных систем залпового огня.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям якобы опубликовала доклад. В нем говорилось, что Украина после захвата АЭС якобы готовилась осуществить взрыв, после чего территория Европейской части России подверглась бы радиоактивному заражению.

"На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет", — заявил Кириллов на брифинге.

Он также добавил, что целью так называемой "специальной военной операции" (официальное название в России войны против Украины — Ред) является недопущение наличия у Украины ядерных технологий и ядерного оружия.

Это не первый случай, когда россияне обвиняют Украину в подготовке подобных провокаций. Еще в августе этого года в РФ активно распространяли информацию о том, что Украина якобы готовится нанести "ядерный удар".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Михаил Подоляк назвал целые операции Вооруженных сил Украины в Курской области.