Як виглядає Бахмут в окупації РФ: у мережі показали вражаючі кадри

Тепер його називають Артемівськ

Український Бахмут вже більше ніж пів року знаходиться в окупації РФ. Загарбники майже зрівняли місто з землею, що добре демонструє останнє відео.

На кадрах, які публікує український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський, видно, що усі будівлі частково чи повністю зруйновані.

"Який же став Бахмут після приходу російського миру … Тепер росіяни гордо називають ці мертві руїни Артемівськ", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у мережі також з'явились і фото зруйнованого міста, а на відео окупанти скаржаться на "сумне місто".

Так вони нібито планують повністю знести Бахмут, аби подувати "нове місто". Проте у місті є будівлі та райони, які частково вціліли, хоча таких і не багато. На кадрах видно, що постраждали навіть церковні споруди.

Так, частково збереглася будівля Дому молитви євангельських християн-баптистів, яка знаходиться за річкою Бахмуткою, по вулиці Горького, 26. Свого часу будівля була однією з найкрасивіших у місті.

Нагадаємо, що битва за Бахмут почалася з серпня 2022 року. Одним із найважчих періодів стала зима та початок весни 2023. У березні торік місто практично окупували.

Водночас наразі жорстокі бої точать на Донбасі, де окупанти майже щодня мають просування. На фронті щодня відбувається понад сотня бойових зіткнень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни почали нову хвилю наступу в Курській області.