Війна — день 1074: Україна розробила унікальні дрони, а солдати КНДР тікають із Курщини

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 1 лютого 2025 року. Минула доба ознаменувалася ракетним ударом по історичному центру Одеси, в результаті якого тільки дивом ніхто не загинув. Але були й добрі новини. Так, війська КНДР начебто почали відступати в Курській області, Україна розробила унікальні дрони з ФАБ-250 і потіснила росіян у Торецьку. Крім того, в Україні хочуть полегшити процедуру проходження ВЛК.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 лютого. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Оголошено тривогу через загрозу балістичних ракет на Півдні та Сході. Було зафіксовано балістичну ракету напрямком на Лубни в Полтавській області, також дві керовані крилаті авіаційні ракети тим же курсом. Також керовані авіаракети фіксувалися біля Чигирину, з Воронежа та Бєлгорода окупанти намагалися пускати балістичні ракети. У Запоріжжі чутно вибухи – ППО відбиває атаку безпілотників.

00:00 DeepState повідомляє про наступ росіян у Донецькій та Харківській областях.

Стало відомо про захоплення Новомлинська на Куп’янському напрямку та просування російської армії біля Рівного (кордон Донецької та Запорізької областей), Роздольного (південний захід Донецької області), Янтарного (західніше Курахового), Петропавлівки (північно-західніше Курахового), Баранівки (схід) і в Удачному (на захід від Покровська).

Карти бойових дій станом на початок доби виглядають так:

Карти DeepState, де йдуть бої у Курській області 01.02.2025

Торецьк та Покровськ на карті бойових дій DeepState 01.02.2025

Про те, що відбувалося 29 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1071: росіяни тиснуть під Покровськом і стрімко втрачають бойову техніку

Ситуацією в Україні 30 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1072: просування росіян у Великій Новосілці та нічні обстріли

Про новини та події 31 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1073: росіяни тиснуть біля Покровська, доки горять їхні нафтозаводи