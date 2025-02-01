Купа уламків та багато жертв. Як зараз виглядає місце влучання у багатоповерхівку у Полтаві (фото)

Ударом зруйновано усі п'ять поверхів

У Полтаві продовжуються рятувально-аварійні роботи на місці влучання російської ракети в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано частину п'ятиповерхового будинку.

На місці трагедії побувала кореспондентка "Телеграфу" Анна Волкова. Від потужного вибуху постраждали багатоповерхівки навколо місця влучання.

Як видно на фото, уламки зруйнованого будинку попадали на відстані десятків метрів, деінде валяється навіть побутова техніка та її шматки. У сусідніх будинках повилітали вікна, подекуди навіть з рамами. А від уламків на фасадах залишились характерні сліди.

Біля місця трагедії волонтери вже облаштували пункт обігріву та допомоги, де усім пропонують гарячі напої та їжу. Небайдужі люди потроху приносять речі для постраждалих.

За останніми даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок російського удару по Полтаві загинуло 4 людини. Постраждало 13 осіб, серед яких 3 дітей. За час розбору завалів рятувальники врятували 21 людину.

Зауважимо, що попередньо, вперше за час повномасштабної війни, по Полтаві завдано удару надзвуковою ракетою Х-22/32, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3. Повністю зруйновано одне крило будинку від 1 до 5 поверху.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі: "Війна — день 1074: солдати КНДР тікають із Курщини, а Росія завдала нового масованого удару".

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. У місті пролунала низка вибухів.