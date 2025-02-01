Война — день 1074: Украина разработала уникальные дроны, а солдаты КНДР бегут с Курщины

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 1 февраля 2025 года. Прошлые сутки ознаменовались ракетным ударом по историческому центру Одессы, в результате которого только чудом никто не погиб. Но были и хорошие новости. Так, войска КНДР вроде как начали отступать в Курской области, Украина разработала уникальные дроны с ФАБ-250 и потеснила россиян в Торецке. Кроме того, в Украине хотят облегчить процедуру прохождения ВВК.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 февраля. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Объявлена ​​тревога из-за угрозы баллистических ракет на Юге и Востоке. Была зафиксирована баллистическая ракета направлением на Лубны в Полтавской области, также две управляемые крылатые авиационные ракеты тем же курсом. Также управляемые авиаракеты фиксировались возле Чигирина, из Воронежа и Белгорода оккупанты пытались пускать баллистические ракеты. В Запорожье слышны взрывы – ПВО отражает атаку беспилотников.

00:00 DeepState сообщает о наступлении россиян в Донецкой и Харьковской областях.

Стало известно о захвате Новомлинска на Купянском направлении и продвижении российской армии возле Ровнополя (граница Донецкой и Запорожской областей), Раздольного (юго-запад Донецкой области), Янтарного (западнее Курахово), Петропавловки (северо-западнее Курахово), Барановки (восточнее Мирнограда) и в Удачном (западнее Покровска).

Карты боевых действий по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карты DeepState, где идут бои в Курской области 01.02.2025

Торецк и Покровск на карте боевых действий DeepState 01.02.2025

О том, что происходило 29 января, читайте в трансляции: Война — день 1071: россияне давят под Покровском и стремительно теряют боевую технику

Ситуацией в Украине 30 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1072: продвижение россиян в Великой Новоселке и ночные обстрелы

О новостях и событиях 31 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1073: россияне давят возле Покровска, пока горят их нефтебазы