В Киеве прогремели взрывы: столица отбивает атаку российских беспилотников

Один БПЛА прорвался в Киев, один БПЛА находился у Борисполя

В Киеве 1 февраля ночью была слышна серия взрывов. Столица отражала атаку российских ударных беспилотников, пытавшихся атаковать город, угрозу обезвредила противовоздушная оборона.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Перед этим корреспондент "Телеграфа" сообщил о взрывах в пригороде Киева, где беспилотник пытался прорваться в столицу.

"Слышны взрывы! Подальше от окон! ", — сообщил Ткаченко.

По данным мониторинговых каналов, один БПЛА прорвался в Киев, один находился возле Борисполя и, скорее всего, был уничтожен мобильными огненными группами. Еще один беспилотник блуждал по Киевской области. Пока неизвестно о последствиях отражения атаки оккупантов.

Отметим, что российские оккупанты в ночь на 1 февраля на фоне масштабного налета ударных беспилотников атаковали несколько украинских областей крылатыми и баллистическими ракетами. В частности, под ударом находились Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области, а также Одесса второй раз за последние часы.

Напомним, что в пятницу вечером, 31 января, россияне обстреляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы прогремели неподалеку от известной гостиницы "Бристоль". Предварительно, российские оккупанты запустили по гражданскому населению три ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, одна из ракет была кассетной.