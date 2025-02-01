Общие потери российских окупантов только на двух направлениях превысили 23 тысячи единиц личного состава

Российские оккупанты за январь понесли большие потери на двух самых горячих направлениях – Покровском и Курском. За месяц на обоих направлениях обезврежены десятки тысяч россиян и уничтожены сотни единиц военной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что только на Покровском направлении было обезврежено 15 185 единиц живой силы российской оккупационной армии, из которых 6 966 единиц россияне потеряли безвозвратно.

Уничтожены 16 танков (повреждены 14), 87 боевых бронированных машин (повреждены 25), 320 единиц автомобильной техники (повреждены 83), 22 артиллерийские системы (повреждены 49 и 1 РСЗО), 1 противотанковый ракетный комплекс, 1 склад хранения. 5 складов боеприпасов и 173 БПЛА оккупантов.

На Курском направлении российские оккупанты потеряли 8038 единиц живой силы, из которых 3488 безвозвратно. Генштаб не уточняет о том, представляются ли данные с учетом наемников из КНДР или это исключительно обезвреженные россияне. Кроме того, на направлении было уничтожено 7 танков, 16 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера, 12 боевых машин десанта, 40 ББМ, 81 автомобиль, 2 артсистемы, 14 минометов, 95 БПЛА, 2 единицы инженерной техники врага.

Напомним, обитатель Кремля Владимир Путин практически полностью перестал вспоминать Курскую область во время публичных выступлений. Он предпочитает не говорить о том, что происходит в регионе.