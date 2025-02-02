Ліквідовано російського віцегубернатора: воював у бригаді, яка "прославилася" злочинами (фото)

Свою смерть він зустрів повертаючись із завдання

На війні в Україні було ліквідовано віцегубернатора Примор’я Сергія Єфремова. Він був командиром добровольців у складі 155-ї гвардійської бригади морської піхоти ТОФ, яка нещодавно жорстоко стратила українського військового.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі Baza. Також це підтвердив голова регіону Олег Кожем’яко у своїх соцмережах, наголосивши, що той повертався з бойового завдання.

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"Сьогодні, виїжджаючи на рекогносцировку, загинув", — сказав Кожем’яко.

Зазначимо, що в лютому 2024 року Єфремов був призначений віцегубернатором, який займається внутрішньою політикою. Також він був командиром добровольчого загону "Тигр", сформованого влітку 2022 року на базі 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

До слова, Єфремову було присвоєно звання "герой Примор’я" та "герой "днр".

Сергій Єфремов

Додамо, що із відкритих джерел відомо, що бригаду 155 кілька разів "обнулили" Сили оборони України. Так, перші значні втрати вона зазнала ще початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 13 березня 2022 року журналіст Роман Цимбалюк повідомив про значні втрати бригади в боях: "близько 600 військовослужбовців убито і стільки ж поранено".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один із командирів 155-ї ОБрМП наказав обезголовити українського бійця.