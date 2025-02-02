Ликвидирован российский вице-губернатор: воевал в бригаде, которая "прославилась" преступлениями (фото)

Свою смерть он встретил возвращаясь с задания

На войне в Украине был ликвидирован вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он являлся командиром добровольцев в составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, которая не так давно жестоко казнила украинского военного.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Baza. Также это подтвердил глава региона Олег Кожемяко в своих соцсетях, отметив, что тот возвращался с боевого задания.

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"Сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб", — сказал Кожемяко.

Отметим, что в феврале 2024 года Ефремов был назначен вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Также он являлся командиром добровольческого отряда "Тигр", сформированного летом 2022-го на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

К слову, Ефремову были присвоены звания "герой Приморья" и "герой "днр".

Сергей Ефремов

Добавим, что из открытых источников известно, что бригаду 155 несколько раз "обнулили" Силы обороны Украины. Так, первые значительные потери она понесла еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. 13 марта 2022 года журналист Роман Цымбалюк сообщил о значительных потерях бригады в боях: "около 600 военнослужащих убиты и столько же ранены".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из командиров155-й ОБрМП отдал приказ обезглавить украинского бойца.