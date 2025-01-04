Дрон ВСУ влетел в машину с российскими пропагандистами: кого ликвидировали
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Известно, что еще четверо россиян получили ранения
В Донецкой области был ликвидирован российский пропагандист Александр Мартемьянов. Еще несколько получили ранения.
Как сообщают российские СМИ, он был убит вследствие атаки украинского дрона. Отмечается, что это произошло на трассе Донецк — Горловка.
Мартемьянов был внештатным сотрудником российского издания "Известия".
Известно также, что в автомобиле он был не один. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что еще четверо пропагандистов других российских каналов получили ранения.
В частности, агентство РИА Новости утверждает, что ее журналист Максим Романенко получил контузию и царапины на лице.
Стоит отметить, что 26 декабря аналогичным образом был ликвидирован пропагандист "Известий" Максим Елисеев. Он осенью 2022 года присоединился к боевикам т.н. "лнр" и воевал в составе оккупационной армии связистом на Харьковском направлении.
Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о том, что 3 января был ликвидирован сербский наемник Братислав Живкович. Он воевал на Донбассе с 2014 года, принимал участие в оккупации Крыма. Примечательно, что его в 2018 году задерживали в Украине, но он каким-то образом оказался на свободе.