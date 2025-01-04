Дрон ЗСУ влетів у машину з російськими пропагандистами: кого ліквідували

Відомо, що ще четверо росіян отримали поранення

У Донецькій області було ліквідовано російського пропагандиста Олександра Мартем’янова. Ще кілька отримали поранення.

Як повідомляють російські ЗМІ, його було вбито внаслідок атаки українського дрона. Зазначається, що це сталося на трасі Донецьк – Горлівка.

Мартем’янов був позаштатним співробітником російського видання "Известия".

Відомо також, що в автомобілі він був не один. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що ще четверо пропагандистів інших російських каналів зазнали поранень.

Зокрема, агентство "РИА Новости" стверджує, що його журналіст Максим Романенко отримав контузію та подряпини на обличчі.

Варто зазначити, що 26 грудня аналогічним чином було ліквідовано пропагандиста "Известий" Максима Єлісєєва. Він восени 2022 року приєднався до бойовиків т.зв. "лнр" і воював у складі окупаційної армії зв’язківцем на Харківському напрямку.

Як повідомлялося раніше, у мережі з’явилася інформація про те, що 3 січня було ліквідовано сербського найманця Братислава Живковіча. Він воював на Донеччині з 2014 року, брав участь в окупації Криму. Примітно, що його у 2018 році затримували в Україні, але якимось чином він опинився на волі.