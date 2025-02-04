Під час атаки на Ізюм на очах у свекрухи загинула вагітна дівчина та її сестра (відео)

Росіяни вдарили по центру міста ракетою

У вівторок, 4 лютого, у місті Ізюм Харківської області пролунав потужний вибух. Як виявилося, росіяни вдарили по мирному населенню із комплексу "Іскандер-М".

Внаслідок атаки загинуло щонайменше п’ять осіб, серед яких сестри 18-ти та 19-ти років. Старша з дівчат була вагітною, а в другої залишився малолітній син. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Відомо, що Ангеліна та Олександра, яким виповнилося 18 та 19 років, приїхали до місцевого паспортного столу в центрі Ізюму. Разом з ними був чоловік-водій та свекруха старшої з дівчат.

Сестрам необхідно було вирішити питання з документами, проте раптом пролунав вибух. Обидві дівчини загинули на місці події. Разом із дівчатами загинув і водій, який їх привіз.

"Вижила мама чоловіка Ангелини — вона спочатку побачила чорний дим і вогонь, а потім знайшла своїх рідних", — йдеться у повідомленні.

Під час удару по Ізюму близько 50 людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – це цивільні.

На місці продовжують працювати усі екстрені служби. Цей військовий злочин буде ретельно задокументований та розслідуваний для майбутнього правосуддя.

Що відомо про атаку на Ізюм

У вівторок, 4 лютого, росіяни вдарили з комплексу "Іскандер-М" по будівлі міської адміністрації у місті Ізюм. Внаслідок атаки постраждало близько 50-55 людей. Крім того, внаслідок ракетного удару загинуло троє чоловіків та дві дівчини, які були сестрами. Загалом загинуло 5 людей.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

Олег Синегубов повідомляє, що під час удару по місту на вулиці була велика кількість людей. І ще близько 50-55 людей постраждали. Декілька з них перебувають у вкрай тяжкому стані, у тому числі дитина, дівчинка.

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