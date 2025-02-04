Во время атаки на Изюм на глазах у свекрови погибла беременная девушка и ее сестра (видео)

Россияне ударили по центру города ракетой

Во вторник, 4 февраля, в городе Изюм Харьковской области прогремел мощный взрыв. Как оказалось, россияне ударили по мирному населению из комплекса "Искандер-М".

В результате атаки погибло как минимум пять человек, среди которых сестры 18-ти и 19-ти лет. Старшая из девушек была беременна, а у второй остался малолетний сын. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Известно, что Ангелина и Александра, которым исполнилось 18 и 19 лет приехали в местный паспортный стол в центре Изюма. Вместе с ними был мужчина- водитель и свекровь старшей из девушек.

Сестрам необходимо было решить вопрос с документами, однако внезапно раздался взрыв. Обе девушки, к сожалению, погибли на месте происшествия. Вместе с девушками погиб и водитель, который их привез.

"Выжила мама мужа Ангелины — она сначала увидела черный дым и огонь, а потом нашла своих родных", — говорится в сообщении.

Во время удара по Изюму около 50 человек получили ранения. Все погибшие и раненые — это гражданские.

На месте продолжают работать все экстренные службы. Это военное преступление будет тщательно задокументировано и расследовано для будущего правосудия.

Что известно об атаке на Изюм

Во вторник, 4 февраля, россияне ударили из комплекса "Искандер-М" по зданию городской администрации в городе Изюм. В результате атаки пострадало около 50-55 человек. Кроме этого, в результате ракетного удара погибли трое мужчин и две девушки, которые были сестрами. Всего погибло 5 человек.

Как отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, большинство пострадавших — работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.

Олег Синегубов сообщает, что во время удара по городу на улице находилось большое количество людей. И еще около 50-55 человек пострадали. Несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе ребенок, девочка.

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