Під ударом — підприємства. Черкаси масовано атакували дронами (фото)

Рятувальники досі працюють над ліквідацією пожежі

На трьох приватних підприємствах у Черкасах виникли пожежі внаслідок масованої атаки російських дронів у ніч на 4 лютого. Цієї ночі сили ППО знищили дванадцять ворожих "Шахедів" у повітряному просторі регіону.

Попри успішне перехоплення більшості цілей, без наслідків не минулося. Про це повідомив Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі.

За його словами, рятувальники досі працюють над ліквідацією пожежі на одному з постраждалих об'єктів. Фахівці ДСНС докладають максимум зусиль для якнайшвидшого приборкання вогню та запобігання його поширенню на сусідні території.

За попередньою інформацією, внаслідок нічної атаки ніхто з людей не постраждав. Спеціалісти проводять детальне обстеження території міста для встановлення точного розміру матеріальних збитків, завданих російськими безпілотниками. Остаточну оцінку завданих збитків буде оприлюднено після завершення всіх необхідних перевірок та обстежень постраждалих об'єктів.

Раніше повідомлялося, що вночі близько 3:00 у Черкасах прогриміли вибухи, а в Києві було чутно роботу ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що днями росіяни масовано атакували кілька областей України балістикою та крилатими ракетами. Під атакою перебували щонайменше чотири регіони України.