Укр

Единственная в своем роде. В России горит нефтебаза после атаки беспилотников (фото и видео)

Автор
Елена Руденко
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На нефтебазе «Албашнефть» произошло возгорание
На нефтебазе «Албашнефть» произошло возгорание. Фото Колаж "Телеграфа"

Она является единственным нефтеперерабатывающим предприятием на территории Каневского района Краснодарского края

В ночь на среду, 5 февраля, в Краснодарском крае России была объявлена воздушная тревога, раздались взрывы. Регион атаковали беспилотники, в результате произошел пожар на нефтебазе в станице Новоминская Каневского района.

Губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в Telegram, что беспилотная атака якобы была отбита. По его данным, "обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов".

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Начался пожар, которому предоставили второй ранг сложности. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Обошлось без пострадавших. В сети появились фото и видео, можно увидеть, что пожар достаточно сильный.

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Что известно об атакованной нефтебазе

Как пишет Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на местных жителей, атакована нефтебаза ООО "Албашнефть". На сайте компании указано, что ООО "Албашнефть" — "динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов". Это — "единственное нефтеперерабатывающее предприятие возле Каневского района Краснодарского края". В настоящее время проектная мощность завода позволяет довести объем переработки до 320 000 тонн углеводородного сырья в год.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 31 января беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. Прогремели многочисленные взрывы.

Теги:
#Россия #Война #Беспилотники #Нефтебаза