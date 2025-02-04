Война — день 1078: темпы боев замедляются, но под Покровском все еще "горячо"

Оперативно о главном за сутки

Темпы боевых действий на фронте продолжают замедляться, хотя в некоторых местах россияне продолжают отчаянно штурмовать позиции ВСУ. За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений, что значительно ниже показателей за последние месяцы. 32 боевых столкновения произошли на Покровском направлении, которое остается ключевым для захватчиков. Кроме того, горячими остаются Торецкое и Курское направления. При этом, по данным южнокорейской разведки, войска КНДР действительно были отведены в Курской области из-за больших потерь и в настоящее время не участвуют в боях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 февраля. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

3:00 В Харькове прогремел взрыв. Сообщалось о попадании Шахеда в административное здание

1:00 Взрывы слышали возле Днепра и в Киеве. Также сообщалось о приближении дронов к Черкассам и об их перелете в Винницкую область

00:00 Около двух десятков российских БПЛА замечены над территорией Украины, основные группы движутся в сторону Черкасской области, а также находятся в пределах Сумской.

Ситуацией в Украине 2 февраля можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1075: оккупанты теряют тысячи солдат на фронте, но строят новые планы на Купянск

О новостях и событиях 3 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1076: обстрелы мирных городов и ликвидация знаменитого сепаратиста Армена "Горловского" в Москве

О том, что происходило 4 февраля, читайте в трансляции: Война — день 1077: россияне давят под Покровском и атаковали Изюм