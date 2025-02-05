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Єдина в своєму роді. В Росії палає нафтобаза після атаки безпілотників (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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На нафтобазі «Албашнафта» сталося займання
На нафтобазі «Албашнафта» сталося займання. Фото Колаж "Телеграфа"

Вона є єдиним нафтопереробним підприємством біля Канівського району Краснодарського краю

У ніч на середу, 5 лютого, у Краснодарському краї Росії було оголошено повітряну тривогу, пролунали вибухи. Регіон атакували безпілотники, в результаті сталася пожежа на нафтобазі у станиці Новомінська Канівського району.

Губернатора Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав у Telegram, що безпілотну атаку нібито було відбито. За його даними, "уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів".

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Почалася пожежа, якій надали другий ранг складності. До гасіння вогню залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки. Обійшлося без постраждалих. У мережі з'явилися фото та відео, можна побачити, що пожежа доволі сильна.

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Що відомо про атаковану нафтобазу

Як пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на місцевих жителів, атакована нафтобаза ТОВ "Албашнафта". На сайті компанії вказано, що ТОВ "Албашнафта" — "підприємство, що динамічно розвивається, основним видом діяльності якого є виробництво нафтопродуктів". Це — "єдине нафтопереробне підприємство біля Канівського району Краснодарського краю". Наразі проєктна потужність заводу дозволяє довести обсяг переробки до 320 000 тонн вуглеводневої сировини на рік.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 31 січня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії. Пролунали численні вибухи.

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#Росія #Війна #Безпілотники #Нафтобаза