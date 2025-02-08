Минус одна "Сушка". ВСУ уничтожили российский самолет

Самолет приземлили над Донбассом

В субботу, 8 февраля, украинские военные уничтожили очередной российский самолет. Речь идет о штурмовике Су-25.

Как сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, самолет уничтожен в небе над Донетчиной.

"Воины 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25! Еще на одним российский штурмовик стало меньше на Торецком направлении благодаря нашим воинам ПВО", — говорится в сообщении.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 370 самолетов и 331 вертолет.

К тому же, воины 28-й ОМБр во второй раз сбили российский штурмовик такого типа. Ведь 28 августа 2024 зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода приземлили очередной Су-25.

Тогда украинские защитники сбили его на Краматорском направлении из ПЗРК. Как сообщали в пресс-службе бригады, это был первый сбитый самолет Су-25 на счете 28 ОМБр.

Для справки

Су-25 – это советский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Его главная задача – предоставление авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожение объектов с заданными координатами при летной погоде. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Главное управление разведки (ГУР) уничтожило российский вертолет дроном.