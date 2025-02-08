Мінус одна "Сушка". ЗСУ знищили російський літак

Літак приземлили над Донбасом

У суботу, 8 лютого, українські військові знищили черговий російський літак. Йдеться про штурмовик Су-25.

Як повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, літак було знищено у небі над Донеччиною.

"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 370 літаків та 331 вертоліт.

До того ж воїни 28-ї ОМБр вдруге збили російський штурмовик такого типу. Адже 28 серпня 2024 року зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу приземлили черговий Су-25.

Тоді українські захисники збили його на Краматорському напрямку із ПЗРК. Як повідомили у пресслужбі бригади, це був перший збитий літак Су-25 на рахунку 28 ОМБр.

Для довідки

Су-25 – це радянський одномісний броньований дозвуковий штурмовик. Його головне завдання – надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень та вночі в умовах візуальної видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами у разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисоти повільні цілі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Головне управління розвідки (ГУР) знищило російський вертоліт дроном.