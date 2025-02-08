Хронология войны — день 1081: Россия атакует "Шахедами", а Зеленский готовит переговоры с Трампом

Онлайн-хроника войны в Украине за сегодня — 8 февраля. На 1081 день вторжения Россия заявила о якобы захвате Торецка и продолжает атаковать территорию Украины БПЛА.

Полномасштабная война России против Украины идет уже 1081 день. На сегодня ситуация на поле напряженная, обстановка на фронте меняется очень динамично.

Как проходит 1081 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последний час — все эти и другие военные новости 8 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Киеве слышны взрывы, противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику.

00:00 Украина находится под массированной атакой российских дронов, в частности, взрывы уже слышали в Киеве, Днепре, Запорожье.

Карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои в Курской области 08.02.2025

Где Торецк на карте боевых действий DeepState 08.02.2025

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О том, что происходило 5 февраля, читайте в трансляции: Война – день 1078: темпы боев замедляются, но под Покровском все еще "горячо"

С ситуацией в Украине 6 февраля можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1079: пол года с начала Курской операции и возможно новое наступление ВСУ под Суджей

О новостях и событиях 7 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1080: ВСУ наступают в Курской области и научились сбивать КАБы