В РФ ночью прогремели многочисленные взрывы, что известно об атаке (фото и видео)

Взрывы раздавались в нескольких областях

В ночь на субботу, 8 февраля, в России раздались взрывы. Под атакой была нефтеперекачивающая станция в пригороде Чертково Ростовской области, а также взрывы раздавались в самом Ростове и других регионах РФ.

Как сообщил в Telegram временный исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в области работала ПВО, и "вследствие падения беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, а также их обломков повреждения получили объекты на земле". В Первомайском районе Ростова повреждено остекление в нескольких 5-этажках, из одной из них эвакуировали жителей. Также повреждены автомобили. Всего есть повреждения в 14 домах.

Следует понимать, что ВСУ, в отличие от российской армии, не воюет против мирных жителей. То, что пострадали гражданские дома – результат работы вражеских РЭБ.

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Слюсарь добавил, что в Чертковском районе было повреждено административно-бытовое здание предприятия. Эвакуированы шесть работников. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как пишут росСМИ, беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чертково. Она расположена в 8 километрах от населенного пункта.

Минобороны РФ заявило, что в течение ночи якобы было уничтожено 36 БПЛА, которые там назвали "украинскими". 18 из них над территорией Ростовской области, 11 – над территорией Волгоградской области, 5 – над Белгородской и 2 – над Краснодарским краем, пишут росСМИ.

Взрывы раздавались в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Там в результате работы российской ПВО, по сообщениям росСМИ, обломки упали на жилые дома. В пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет. На некоторых улицах города отключилось электричество.

Также пишут, что дроны атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. Пожар в результате падения обломков якобы не возник, повреждений жилых объектов и пострадавших нет.

Как сообщал "Телеграф", 5 февраля, в Краснодарском крае России раздались взрывы. Регион атаковали беспилотники, в результате произошел пожар на нефтебазе у станицы Новоминская Каневского района.