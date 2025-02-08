В Киеве были слышны взрывы: столицу попытался атаковать российский беспилотник

По меньшей мере два российских беспилотника залетели в Киев со стороны левобережья

В Киеве ночью с 7 на 8 февраля были слышны взрывы. Российский беспилотник пытался пролететь в центр столицы, по цели отработали силы противовоздушной обороны, защищающие город от российских атак.

О беспилотнике сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал жителей города находиться в укрытиях, пока силы ПВО разбираются с вражеским БПЛА.

"На Оболони работает ПВО. Вражеский БпЛА двигается на центр города. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

По данным мониторинга, по меньшей мере два российских беспилотника залетели в Киев со стороны левобережья и пытались пролететь столицу; предварительно, обе цели были обезврежены. Еще три беспилотника пролетели мимо Киева и направились в сторону Житомирской области. Не менее двух БПЛА находятся в районе Броваров, мониторинг предупредил об угрозе новых взрывов.

Отметим, что вечером в пятницу, 7 февраля, в Киеве уже раздавались взрывы. Россияне запустили по столице Украины беспилотные летательные аппараты, противовоздушная оборона обезвредила угрозы.

До этого, 6 февраля, в столице были слышны сильные взрывы. Предварительно, россияне пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, по целям работала противовоздушная оборона. Угрозы также были удачно обезврежены.