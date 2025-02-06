В Киеве слышны взрывы: столица отбивалась от налета российских беспилотников (обновлено)

Предварительно до трех БПЛА пытались пролететь над столицей.

В Киеве вечером 6 февраля были слышны сильные взрывы. Предварительно, россияне пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, по целям работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и мониторинговые каналы. По данным мониторинга, несколько беспилотников пытались пролететь над столицей.

"На левом берегу столицы работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", – написал Кличко.

Мониторинговые каналы пишут, что не менее троих беспилотников пытались пройти над столицей. Только один из них смог выжить после того, как мобильные огневые группы отработали по воздушным целям. Пока неизвестно о последствиях отражения атаки.

Отметим, что при отражении атаки был зафиксирован беспилотник россиян "с подсветкой". На видео попал момент его полета и работа по БПЛА мобильных групп ПВО.

Отметим, что российские оккупанты в ночь на 1 февраля на фоне масштабного налета ударных беспилотников атаковали несколько украинских областей крылатыми и баллистическими ракетами. В частности, под ударом находились Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области, а также Одесса второй раз за последние часы.

Напомним, что в пятницу вечером, 31 января, россияне обстреляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы прогремели неподалеку от известной гостиницы "Бристоль". Предварительно, российские оккупанты запустили по гражданскому населению три ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, одна из ракет была кассетной.