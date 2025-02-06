У Києві чутно вибухи: столиця відбивалася від нальоту російських безпілотників (оновлено)

Попередньо, до трьох БПЛА намагалися пролетіти над столицею

В Києві ввечері 6 лютого було чутно сильні вибухи. Попередньо, росіяни намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, по цілям працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та моніторингові канали. За даними моніторингу, кілька безпілотників намагалися пролетіти над столицею.

"На лівому березі столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях!", – написав Кличко.

Моніторингові канали пишуть, що не менше трьох безпілотників намагалися пройти над столицею. Тільки один з них зміг вижити після того, як мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях. Наразі невідомо про наслідки відбиття атаки.

Зазначимо, що під час відбиття атаки було зафіксовано безпілотник росіян "з підсвіткою". На відео потрапив момент його польоту та роботи по БПЛА мобільних груп ППО.

Зазначимо, що російські окупанти в ніч на 1 лютого на тлі масштабного нальоту ударних безпілотників атакували кілька українських областей крилатими та балістичними ракетами. Зокрема під ударом перебували Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області, а також Одеса вдруге за останні години.

Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль". Попередньо, російські окупанти запустили по цивільному населенню три ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, одна з ракет була касетною.