У Києві було чутно вибухи: столицю спробував атакувати російський безпілотник

Щонайменше два російські безпілотники залетіли до Києва з боку лівобережжя

У Києві вночі з 7 на 8 лютого було чутно вибухи. Російський безпілотник намагався пролетіти до центра столиці, по цілі відпрацювали сили протиповітряної оборони, які захищають місто від російських атак.

Про безпілотник повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях, поки сили ППО розбираються з ворожим БПЛА.

"На Оболоні працює ППО. Ворожий БпЛА рухається на центр міста. Перебувайте в укриттях!", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингу, щонайменше два російські безпілотники залетіли до Києва з боку лівобережжя та намагалися пролетіти столицю; попередньо, обидві цілі були знешкоджені. Ще три безпілотники пролетіли повз Київ та попрямували у бік Житомирської області. Не менше двох БПЛА перебувають у районі Броварів, моніторинг попередив про загрозу нових вибухів.

Зазначимо, що ввечері у п’ятницю, 7 лютого, у Києві вже лунали вибухи. Росіяни запустили по столиці України безпілотні літальні апарати, протиповітряна оборона знешкодила загрози.

До цього, 6 лютого, у столиці було чутно сильні вибухи. Попередньо, росіяни намагалися атакувати столицю ударними безпілотниками, по цілям працювала протиповітряна оборона. Загрози також було вдало знешкоджено.