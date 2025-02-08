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В РФ вночі пролунали численні вибухи, що відомо про атаку (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Росіяни скаржаться на пошкодження будівель
Росіяни скаржаться на пошкодження будівель. Фото Колаж "Телеграфа"

Вибухи лунали в кількох областях

В ніч на суботу, 8 лютого, в Росії пролунали вибухи. Під атакою була нафтоперекачуюча станція у передмісті Чортково Ростовської області, також вибухи лунали у самому Ростові та інших регіонах РФ.

Як повідомив у Telegram тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, в області працювала ППО, і "наслідок падіння безпілотників, пригнічених засобами радіоелектронної боротьби, а також їх уламків ушкодження одержали об'єкти на землі". ЄУ Первомайському районі Ростова пошкоджено скління у кількох 5-поверхівках, з одної з них евакуювали жителів. Також пошкоджено автомобілі. Всього є пошкодження у 14 будинках.

Варто розуміти, що ЗСУ, на відміну від російської армії, не воює проти мирних жителів. Те, що постраждали цивільні будинки — результат роботи ворожих РЕБ.

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Слюсар додав, що у Чортківському районі було пошкоджено адміністративно-побутову будівлю підприємства. Евакуйовано шестеро працівників. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Як пишуть росЗМІ, безпілотники атакували нафтоперекачуючу станцію у Чортково. Вона розташована за 8 кілометрів від населеного пункту.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі нібито було знищено 36 БПЛА, які там назвали "українськими". 18 з них над територією Ростовської області, 11 — над територією Волгоградської області, 5 — над Бєлгородською та 2 — над Краснодарським краєм, пишуть росЗМІ.

Вибухи лунали у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Там внаслідок роботи російської ППО, за повідомленнями росЗМІ, уламки впали на житлові будинки. У п'яти будинках є пошкодження покрівлі, розбиті вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На деяких вулицях міста вимкнулась електрика.

Також пишуть, що дрони атакували нафтоперегінну станцію у Кумилженському районі Волгоградської області. Пожежі внаслідок падіння уламків нібито не виникло, пошкоджень житлових об'єктів та постраждалих немає.

Як повідомляв "Телеграф", 5 лютого, у Краснодарському краї Росії пролунали вибухи. Регіон атакували безпілотники, в результаті сталася пожежа на нафтобазі у станиці Новомінська Канівського району.

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#Росія #Війна #Вибухи