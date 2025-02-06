Война — день 1079: обстрелы Харькова и бои под Покровском

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а темпы боев хоть и снизились, но они все еще идут на всех основных направлениях. Основные усилия захватчиков сфокусированы на Покровском направлении, однако напряженная ситуация также наблюдается на Лиманском, Купянском и Курском. Также фиксируется увеличение количества применений БПЛА россиянами в пограничных районах, а местами их стало даже больше, чем артиллерийских ударов. Продолжаются обмены ударами дальнобойным оружием, в частности россияне обстреливают Харьков, а в ответ получают взрывы в Краснодарском крае.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 февраля. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

3:00 В российском Волгограде работала ПВО

1:00 В Украине объявлена тревога в связи с атакой БПЛА. Большая часть их замечена в Черниговской области, курсом на Киевскую.

00:00 Президент Владимир Зеленский говорит, что Украина продолжает получать помощь от США.

"У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Она не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Конечно, мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", — сказал он.

О новостях и событиях 3 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1076: обстрелы мирных городов и ликвидация знаменитого сепаратиста Армена "Горловского" в Москве

О том, что происходило 4 февраля, читайте в трансляции: Война — день 1077: россияне давят под Покровском и атаковали Изюм

С ситуацией в Украине 5 февраля можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1078: темпы боев замедляются, но под Покровском все еще "горячо"