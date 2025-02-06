Была угроза "Орешника"? В Украине объявили масштабную тревогу

Говорилось об угрозе пуска из Астрахани

В Украине в четверг, 6 февраля, с утра объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения межконтинентальной ракеты. Речь шла о ракете "Орешник".

Об этом сообщали мониторы. Тревогу объявили по всей территории Украины.

"Угроза баллистики из Астрахани: есть угроза пуска ракет типа "Орешник"", — говорится в сообщении.

В 11:00 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы атаки баллистикой. Отбой тревоги во всех областях, кроме Сумской, Донецкой, где есть угроза обстрела КАБами.

В 10:48 в Киеве раздался взрыв. Однако, по данным мониторов, он не связан с тревогой.

Также отмечалось, что ракета летит в направлении Днепра.

"Днепропетровская область в укрытие. Ракета на Днепр", — писали мониторы.

В то же время в Воздушных силах Украины о вероятности запуска "Орешника" не сообщали. Там написали: "Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины!".

Однако некоторые мониторы отмечали, что угроза прошла и ракета не фиксируется, а некоторые добавили, что по состоянию на 10:42 быть внимательными в течение 10-15 минут.

Что известно об "Орешнике"

Это экспериментальная баллистическая ракета средней дальности, которую после первого применения России по Днепру считали межконтинентальной. Она состоит из шести боевых частей и шести суббоеприпасов. Может нести ядерный заряд.

Эта ракета создана Россией в рамках эксперимента "Кедр". Ее скорость 13,5 тысячи км в час. Класс "земля-земля".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава РФ Владимир Путин хочет применить ядерку в ответ на удары обычным оружием не только по РФ.