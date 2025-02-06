Була загроза "Орєшніка"? В Україні оголошували масштабну тривогу

Йшлося про загрозу запуску з Астрахані

В Україні у четвер, 6 лютого, зранку оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування міжконтинентальної ракети. Йшлося про ракету "Орєшнік".

Про це повідомляли монітори. Тривогу оголосили по всій території України.

"Загроза балістики з Астрахані: є загроза пуску ракет типу "Орєшник"", — йдеться у повідомлені.

Об 11:00 Повітряні сили повідомили про відбій загрози атаки балістикою. Відбій тривоги у всіх областях, окрім Сумської, Донецької, де є загроза обстрілу КАБами.

О 10:48 у Києві пролунав вибух. Проте, за даними моніторів, він не пов'язаний з тривогою.

Також зазначалось, що ракета летіла у напрямку Дніпра.

"Дніпропетровська область в укриття. Ракета на Дніпро", — писали монітори.

Водночас у Повітряних силах України про ймовірність пуску "Орєшніка" не повідомляли. Там написали: "Загроза застосування балістичного озброєння по усій території України!".

Втім деякі монітори зазначали, що загроза минула і ракета не фіксується, а деякі додали, що станом на 10:42 бути уважними протягом 10-15 хвилин.

Що відомо про "Орєшнік"

Це експериментальна балістична ракета середньої дальності, яку після першого застосування Росії по Дніпру вважали міжконтинентальною. Вона складається з шести бойових частин та шести суббоєприпасів. Може нести ядерний заряд.

Ця ракета створена Росією у рамках експерименту "Кедр". Її швидкість 13,5 тисяч км на годину. Клас "земля-земля".

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник РФ Володимир Путін хоче застосовувати ядерку у відповідь на удари звичайною зброєю не тільки по РФ.