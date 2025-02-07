Война — день 1080: РФ могла атаковать Киев "Орешником", а ВСУ наступают в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Пока российские захватчики пытаются продвинуться на фронте в Украине, ВСУ, вероятно, начали контрнаступление в Курской области. На этом же направлении некоторые солдаты КНДР совершили самоубийство, на что у них могло быть несколько причин. Также за прошедшие сутки, по данным СМИ, россияне предприняли попытку атаковать Киев "Орешником", однако ракета якобы взорвалась на территории РФ. В то же время, в команде Дональда Трампа оценили шансы Украины получить ядерное оружие как низкие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 февраля. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Около полутора десятков беспилотников находятся в воздушном пространстве Украины.

00:00 Наиболее активным было Покровское направление, где вражеские подразделения 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Зеленое Поле, Новоторецкое, Покровск, Песчаное, Удачное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреев. До сих пор длится три боестолкновения.

Покровское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 4 февраля "Телеграф" рассказывал здесь:Война — день 1077: россияне давят под Покровском и атаковали Изюм

О том, что происходило 5 февраля, читайте в трансляции: Война – день 1078: темпы боев замедляются, но под Покровском все еще "горячо"

С ситуацией в Украине 6 февраля можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1079: пол года с начала Курской операции и возможно новое наступление ВСУ под Суджей