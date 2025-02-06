Тела бойцов из КНДР находят на деревьях с загадочным символом: появилось объяснение (фото)

Согласно информации южнокорейских источников, курс самоубийства входит в программу подготовки офицеров спецслужб КНДР

В Курской области уже неоднократно на деревьях находили повешенные тела северокорейцев, которые совершили суицид. Однако интересно другое — эти места всегда были помечены специальным иероглифом. В сети стали появляться предположения, что это случилось после того, как войска КНДР отступили из Курской области РФ из-за больших потерь. Однако глава украинской разведки Кирилл Буданов опроверг их отступление.

Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов. Там же опубликованы соответствующие фотографии и указано, что символ на этих фото означает "небо".

"Телеграф" обратился за комментарием по данному вопросу к востоковеду, руководителю общества "Украина — КНДР" Николаю Полищуку. Он отметил, что самоубийства для того, чтобы не попадать в плен, практиковались среди спецслужб Северной Кореи.

"Было известно, что при попытке захвата совершил суицид один из исполнителей взрыва южнокорейского самолета в 1987 году (правда, до сих пор дискутируется вопрос, был ли этот теракт санкционирован правительством КНДР, действовала ли автономная левацкая террористическая группа). Был случай, когда покончили с собой все моряки северокорейской мини-сабмарины, попавшей в сетки южнокорейского рыболовного корабля. На таких лодках часто доставляют разведчиков на Юг", — рассказал собеседник.

Он добавил, что согласно южнокорейским источникам, курс самоубийства входит в программу подготовки офицеров спецслужб КНДР, это же есть в произведениях Ким Чен Ира, что "революционер должен беречь последний патрон для себя".

Таким образом, как говорит Полищук, это часть культа самопожертвования во имя вождя, имеющая множество проявлений.

"В музее корейской революции на холме Мансу есть даже несколько залов, где рассказывается о погибших корейцах, спасая портреты Ким Ир Сена (моряки, в тонущем корабле привязали портреты к своим спасательным жилетам и т.п.). Фактически нет лучшего способа доказать верность руководству страны, чем взорвать себя при попытке сдаться в плен, очевидно, это связано еще с традиционными корейскими представлениями о службе аристократа", — подчеркнул Полищук.

Собеседник говорит, что такого обряда как сепуку у корейцев не сложилось, однако обычно у корейцев ценилось, когда кто-то таким образом отдавал жизнь за монарха, например.

"В 1907 году император Кочжон послал делегатов на мирную конференцию в Гаагу, чтобы возразить против аннексии Кореи Японией. Так когда их не приняли, эти делегаты совершили самоубийство прямо на конференции", — подытожил Полищук.

В то же время блогер Антон Ганоцкий говорит "Телеграфу", что, возможно, здесь есть место самопожертвования из-за провала в бою, связано с отступлением, стыдом для корейского солдата, и это карается смертью.

", Таким образом, он, вроде бы, спасает собственную честь и честь партии, одновременно сохраняя жизнь своей семьи", — сказал собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России развалили элитное военное подразделение из КНДР. Потери военнослужащих КНДР, отправленных в Россию в количестве около 11 000 человек, составили 4000.