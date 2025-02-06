Тіла бійців із КНДР знаходять на деревах із загадковим символом: з’явилося пояснення (фото)

За інформацією південнокорейських джерел, курс самогубства входить до програми підготовки офіцерів спецслужб КНДР

У Курській області вже неодноразово на деревах знаходили повішені тіла північнокорейців, які вчинили суїцид. Однак цікаво інше — ці місця завжди були позначені спеціальним ієрогліфом. У мережі стали з’являтися припущення, що це сталося після того, як війська КНДР відступили з Курської області через великі втрати. Проте глава української розвідки Кирило Буданов спростував їхній відступ.

Про це повідомляється в одному із Telegram-каналів. Там же опубліковано відповідні фотографії та вказано, що символ на цих фото означає "небо".

"Телеграф" звернувся за коментарем з цього питання до сходознавця, керівника товариства "Україна — КНДР" Миколи Поліщука. Він зазначив, що самогубства для того, щоб не потрапляти у полон, практикувалися серед спецслужб Північної Кореї.

"Було відомо, що при спробі захоплення вчинив суїцид один із виконавців вибуху південнокорейського літака в 1987 році (правда, до цього часу дискутується питання, чи був цей теракт санкціонований урядом КНДР, чи діяла автономна лівацька терористична група). Був випадок, коли вчинили самогубство всі моряки північнокорейської міні-сабмарини, яка потрапила в сітки південнокорейського рибальського корабля. На таких човнах часто доставляють розвідників на Південь", — розповів співрозмовник.

Він додав, що згідно з південнокорейськими джерелами, курс самогубства входить до програми підготовки офіцерів спецслужб КНДР, це ж є у творах Кім Чен Іра, що "революціонер повинен берегти останній патрон для себе".

Таким чином, як каже Поліщук, це частина культу самопожертви заради вождя, яка має безліч проявів.

"В музеї корейської революції на пагорбі Мансу є навіть кілька залів, де розповідається про корейців, що загинули, рятуючи портрети Кім Ір Сена (моряки, що в тонучому кораблі прив'язали портрети до своїх рятувальних жилетів тощо). Фактично, нема кращого способу доказати вірність керівництву країни, ніж підірвати себе при спробі здатися в полон, очевидно, це пов'язано ще з традиційними корейськими уявленнями про службу аристократу", — підкреслив Поліщук.

Співрозмовник каже, що такого обряду, як сепуку, у корейців не склалося, проте зазвичай у корейців цінувалося, коли хтось таким чином віддавав життя за монарха, наприклад.

"У 1907 році імператор Кочжон послав делегатів на мирну конференцію до Гааги, щоб заперечити проти анексії Кореї Японією. Тож коли їх не прийняли, ці делегати вчинили самогубство прямо на конференції", — підсумував Поліщук.

Водночас блогер Антон Ганоцький каже "Телеграфу", що, можливо, тут є місце самопожертви через провал у бою, пов’язане з відступом, соромом для корейського солдата, і це карається смертю.

"Таким чином він, начебто, рятує власну честь і честь партії, одночасно зберігаючи життя своєї сім’ї", — сказав співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії розвалили елітний військовий підрозділ із КНДР. Втрати військовослужбовців КНДР, відправлених у Росію у кількості близько 11 000 осіб, становили 4000.