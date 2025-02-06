ВСУ действительно пошли в наступление? Что происходит в Курской области сейчас (карты)

Россияне говорят, что ВСУ наступают двумя батальонами

6 февраля, в полугодие с начала операции в Курской области, появились сообщения об активизации боевых действий со стороны украинских военных. По информации российских военкоров, Вооруженные Силы Украины приступили к контрнаступательным действиям с применением бронетехники.

Пока официально власти и командование этой информации не подтверждают. Но лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" подтвердил проведение контрнаступательных действий на правом фланге в Курской операционной зоне. По его словам, противник пытается противодействовать наступлению с помощью FPV-дронов с оптоволокном, однако неблагоприятные погодные условия ограничивают возможность применения беспилотников.

"В настоящее время продолжаются контрнаступательные действия СОУ на правом фланге в Курской операционной зоне, с применением бронетехники. Россияне в свою очередь активно используют FPV-дроны с оптоволокном для противодействия, где это возможно, ведь погода неблагоприятна для применения дронов", — говорит лейтенант.

Россияне сообщают об интенсивных боях в районе Махновки и села Уланок. Информация о результатах столкновений противоречива. По данным российских военных корреспондентов, украинская сторона задействовала около 500 военнослужащих из трех батальонов. В составе группировки якобы примерно 10 боевых бронированных машин, четыре танка и два минных трала.

Вероятное направление контрнаступления

Вероятное направление контрнаступления

Россияне говорят, что ВСУ стремятся к возвращению контроля над Черкасской Конопелькой и обеспечению логистического маршрута поставок из Сум. Некоторые источники уже сообщают об обходе Черкасской Конопельки украинскими подразделениями.

Также ранее "Телеграф" писал, действительно ли северокорейские солдаты скрылись из Курской области. В ССО ВСУ и ГУР МО подтвердили, что потери солдат Ким Чен Ина на Курщине действительно велики