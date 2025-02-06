ЗСУ справді пішли у наступ? Що відбувається у Курській області зараз (карти)

Росіяни кажуть, що ЗСУ наступають двома батальйонами

6 лютого, у півріччя від початку операції в Курській області, з'явились повідомлення про активізацію бойових дій з боку українських військових. За інформацією російських воєнкорів, Збройні Сили України розпочали контрнаступальні дії із застосуванням бронетехніки.

Наразі офіційно влада та командування цієї інформації не підтверджують. Але лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" підтвердив проведення контрнаступальних дій на правому фланзі в Курській операційній зоні. За його словами, противник намагається протидіяти наступу за допомогою FPV-дронів з оптоволокном, проте несприятливі погодні умови обмежують можливості застосування безпілотників.

"На даний момент тривають контрнаступальні дії СОУ на правому фланзі в Курській операційній зоні, з застосуванням бронетехніки. Росіяни в свою чергу активно використовують FPV-дрони з оптоволокном для протидії, де це можливо, адже погода несприятлива для застосування дронів", — каже лейтенант.

Росіяни повідомляють про інтенсивні бої в районі Махнівки та села Уланок. Інформація щодо результатів зіткнень суперечлива:. За даними російських військових кореспондентів, українська сторона задіяла близько 500 військовослужбовців із трьох батальйонів. У складі угруповання нібито приблизно 10 бойових броньованих машин, чотири танки та два мінних трали.

Ймовірний напрямок контрнаступу

Ймовірний напрямок контрнаступу

Росіяни кажуть, що ЗСУ прагнуть повернення контролю над Черкаською Конопелькою та забезпечення логістичного маршруту постачання із Сум. Деякі джерела вже повідомляють про обхід Черкаської Конопельки українськими підрозділами.

Також раніше "Телеграф" писав, чи справді північнокорейські солдати втекли із Курської області. У ССО ЗСУ та ГУР МО підтвердили, що втрати солдатів Кім Чен Ина на Курщині дійсно великі