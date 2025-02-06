Российские военкоры заметили новый тактический знак

В четверг, 6 февраля, на полугодие начала операции в Курской области появилась информация, что якобы Вооруженные Силы Украины начали мощное наступление на этом направлении. И через несколько часов активных боевых действий имели определенный успех.

Об этом пишут пропагандистские паблики РФ. Официального подтверждения с обеих сторон еще не последовало, кроме заявления российского командира добровольческого формирования "Ахмат" Апти Алаудинова.

""Ахмат" на Курщине не видно, но всячески помогаем", — сказал он.

По данным российских военкоров, сейчас идут тяжелые в районе Махновки и села Уланок Курской области. Некоторые паблики утверждают, что колонна ВСУ якобы разбита у вышеуказанного села, а некоторые наоборот — украинские военные захватили населенный пункт.

По сети распространяется информация, что цель удара — вернуть Черкасскую Конопельку, выйти в тыл и обеспечить трассу для поставок из Сум. На фоне этого российские паблики уже пишут, что ВСУ обошли Черкасскую Конопельку.

Военкоры отмечают, что для этого "наступления" ВСУ якобы привлекли "уборщик мин", танки и бронетехнику. Предварительно, около 10 ББМ, четыре танка и два трала. Речь идет как минимум о 500 человек трех батальонов.

К тому же, пропагандистские каналы начали писать, что ВСУ в Харьковской и Черниговской области получили новый тактический знак — белый квадрат.

Заметим, что вся вышеизложенная информация пока не подтверждалась официальными украинскими источниками, ее большинство распространяется российскимі СМИ и телеграм-каналамі. К тому же россияне утверждают, что ВСУ атакует Курщину "колоннами на технике НАТО".

Больше о том, что происходит на фронте, в Украине и мире, рассказываем в материале: "Война — день 1079: полгода с начала Курской операции и возможное новое наступление ВСУ под Суджей".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получила первые истребители от Франции, которых в ВСУ еще никогда не было.